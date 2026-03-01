Скидки
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
23:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот оценил нынешнее состояние травмированного Вирца

Тренер «Ливерпуля» Слот оценил нынешнее состояние травмированного Вирца
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированного полузащитника команды Флориана Вирца, который пропустил матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (5:2).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5'     2:0 ван Дейк – 24'     3:0 Мак Аллистер – 43'     3:1 Соучек – 49'     4:1 Гакпо – 70'     4:2 Кастельянос – 75'     5:2 Дисаси – 82'    

«Вернётся ли Вирц в игру во вторник [к матчу чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»]? На прошлой неделе я сказал, что жду его к игре с «Вест Хэмом», порой в случаях с травмами всё может развиваться по положительному или отрицательному сценарию. На данный момент мы считаем, что восстановление Вирца не займёт много времени, но ко вторнику, вероятно, он не будет готов. Следующая неделя будет напряженной, однако, как я уже говорил, думал, что он будет доступен и сегодня, чего, к сожалению, не произошло», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

