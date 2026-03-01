Тренер «Ливерпуля» Слот оценил нынешнее состояние травмированного Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированного полузащитника команды Флориана Вирца, который пропустил матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (5:2).

«Вернётся ли Вирц в игру во вторник [к матчу чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»]? На прошлой неделе я сказал, что жду его к игре с «Вест Хэмом», порой в случаях с травмами всё может развиваться по положительному или отрицательному сценарию. На данный момент мы считаем, что восстановление Вирца не займёт много времени, но ко вторнику, вероятно, он не будет готов. Следующая неделя будет напряженной, однако, как я уже говорил, думал, что он будет доступен и сегодня, чего, к сожалению, не произошло», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.