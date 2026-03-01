Ольмо оценил шансы «Барсы» выйти в финал Кубка Испании, отыграв четыре мяча у «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо оценил шансы своей команды выйти в финал Кубка Испании, отыграв четыре мяча у «Атлетико», пропущенные сине-гранатовыми в первом матче 1/2 финала турнира между командами (0:4). Также игрок высказался о матче 26-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые разгромили «Вильярреал» (4:1).

«Мы полны надежды и мотивации отыграться в матче с «Атлетико». Мы ожидаем великолепной атмосферы, уже доказано, что на «Камп Ноу» совершались исторические камбэки. Думаю, мы сможем сделать это во вторник. Статистика говорит сама за себя. Мы хотим забить как можно больше голов, чтобы победить, и не пропустить ни одного.

У меня хорошие отношения с Фермином, мне комфортно с ним общаться. Мы хорошо ладим. На этот раз нам пришлось играть вместе больше из-за отсутствия Педри. Первый гол был забит благодаря хорошему прессингу; это наша отличительная черта. Мы рады за Ламина, за его три гола. Он знает, что ему нужно делать. У него нет предела, и мы хотим ему помочь», — приводит слова Ольмо Movistar.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время.