Главная Футбол Новости

Марко Ройс продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Марко Ройс продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Комментарии

Немецкий полузащитник Марко Ройс подписал новое соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает официальный сайт клуба МЛС.

Срок действия нового договора футболиста с командой рассчитан до декабря 2027 года. Он выступает за этот клуб с лета 2024-го, в общей сложности к этому моменту хавбек принял участие в 42 матчах команды из Калифорнии, в которых забил девять голов и отдал 13 голевых передач. С «Лос-Анджелес Гэлакси» Ройс также брал Кубок МЛС.

Ранее Ройс выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2012 по 2024 год. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны, но ни разу не брал национальный титул.

