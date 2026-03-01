«Атлетико» вырвал победу у «Овьедо», забив на 90+4-й минуте

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Овьедо» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил форвард гостей Хулиан Альварес на 90+4-й минуте.

После 26 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке, у команды в активе 17 очков после 25 игр.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче сыграет с «Реалом Сосьедад» 7 марта, а «Овьедо» на выезде встретится с «Эспаньолом» 9 марта.