Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овьедо — Атлетико Мадрид, результат матча 28 февраля 2026, счёт 0:1, 26-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» вырвал победу у «Овьедо», забив на 90+4-й минуте
Комментарии

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Овьедо» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 90+4'    

Единственный мяч в матче забил форвард гостей Хулиан Альварес на 90+4-й минуте.

После 26 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке, у команды в активе 17 очков после 25 игр.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче сыграет с «Реалом Сосьедад» 7 марта, а «Овьедо» на выезде встретится с «Эспаньолом» 9 марта.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче Ла Лиги, Ямаль оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android