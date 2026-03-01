«ПСЖ» победил «Гавр» в матче 24-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль»

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Гавр» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Осеан» (Гавр, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола на 37-й минуте. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл полный матч и отыграл «на ноль».

После 24 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 57 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Гавр» располагается на 13-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «ПСЖ» на своём поле сыграет с «Монако» 6 марта, а «Гавр» на выезде встретится с «Брестом» 8 марта.