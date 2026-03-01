«Что происходит?» Генич – о первых матчах в РПЛ после возобновления сезона

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на интересную статистику в РПЛ в первых матчах после возобновления сезона. После возобновления сезона в РПЛ состоялись пять матчей, в каждом из которых победу одержали хозяева поля.

«5 побед хозяев. Из 5 матчей. Что происходит, РПЛ?», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который записал в свой актив 43 очка. На втором месте находится «Зенит», набрав 42 очка. Замыкает лидирующую тройку «Локомотив», который набрал 40 очков. В топ-5 входят ЦСКА (36) и «Балтика» (35).