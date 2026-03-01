Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов ответил на слухи о том, что «Локо» поставили задачу бороться за чемпионство

Галактионов ответил на слухи о том, что «Локо» поставили задачу бороться за чемпионство
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галакионов отреагировал на слухи о том, что перед командой поставили задачу вести борьбу за чемпионство в РПЛ. В первом матче после возобновления сезона «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1.

— Был слух, что команде поставлена задача бороться за чемпионство.
— Вопрос не в том, кто кому и что назначил, а что внутри у самих игроков, какие амбиции у футболистов, у тренерского штаба. Поверьте мне, они есть. Нам сейчас не надо бросаться лозунгами. Очень много тех, кто декларирует, но ничего не делает. Нам надо оставаться скромными, пахать, трудиться, работать и из матча в матч добиваться результата, а не заниматься популизмом. Очень важно двигаться вперёд, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 40 очков. В следующем туре РПЛ команда сыграет с «Ахматом».

Материалы по теме
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android