Галактионов ответил на слухи о том, что «Локо» поставили задачу бороться за чемпионство

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галакионов отреагировал на слухи о том, что перед командой поставили задачу вести борьбу за чемпионство в РПЛ. В первом матче после возобновления сезона «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1.

— Был слух, что команде поставлена задача бороться за чемпионство.

— Вопрос не в том, кто кому и что назначил, а что внутри у самих игроков, какие амбиции у футболистов, у тренерского штаба. Поверьте мне, они есть. Нам сейчас не надо бросаться лозунгами. Очень много тех, кто декларирует, но ничего не делает. Нам надо оставаться скромными, пахать, трудиться, работать и из матча в матч добиваться результата, а не заниматься популизмом. Очень важно двигаться вперёд, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 40 очков. В следующем туре РПЛ команда сыграет с «Ахматом».