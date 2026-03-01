Гарри Кейн установил личный рекорд по числу голов за один сезон в карьере
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 24-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:2) и установил новый личный рекорд по числу забитых мячей на клубом уровне за один сезон.
Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шлоттербек – 26' 1:1 Кейн – 54' 1:2 Кейн – 70' 2:2 Свенссон – 83' 2:3 Киммих – 87'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, текущий результат в 45 мячей во всех турнирах является лучшим для англичанина за всю его карьеру. Отмечается, что ранее он забивал 44 гола в сезоне-2023/2024, который был его дебютным в «Баварии».
Также на счету 32-летнего Кейна восемь мячей за национальную команду Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Англичанин пополнил стан мюнхенцев летом 2023 года, перебравшись из «Тоттенхэма». С тех пор на его счету 133 матча, 130 голов и 31 ассист.
