«Я был зол и раздражён». Тренер «ПСЖ» — после матча с «Гавром» в чемпионате Франции

«Я был зол и раздражён». Тренер «ПСЖ» — после матча с «Гавром» в чемпионате Франции
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Гавром» (1:0).

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 37'    

«Это было тяжело, потому что, думаю, результат явно не отражает того, что происходило на поле. По игре мы однозначно заслуживали победы. Мы создали много моментов, не реализовали пенальти. В итоге счёт совсем не соответствует тому, чего мы заслуживали. Но чтобы забивать и доводить дело до голов, нужно быть точнее. Такое уже случалось раньше. Нужно понимать: если хочешь завершать матч в Гавре без нервной концовки, необходимо действовать более хладнокровно и точно.

Такова жизнь тренера. Страдания есть всегда, каждый сезон. В прошлом году мы всё выиграли, но тоже много пережили. В этом и заключается эта профессия. Это особенная работа. Я был зол и раздражён большую часть матча, потому что мы заслуживали большего. Мне хотелось бы, чтобы игроки вновь обрели уверенность, но это непросто. Нужно прибавлять. И в первую очередь — мне самому», — приводит слова Энрике Culture PSG.

В составе «ПСЖ» в стартовом составе вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

У Сафонова новый «сухарь» и классные спасения за «ПСЖ»! Но героем стал другой вратарь
У Сафонова новый «сухарь» и классные спасения за «ПСЖ»! Но героем стал другой вратарь
