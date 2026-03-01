Статистика Сафонова в матче «ПСЖ» с «Гавром» в Лиге 1, где Матвей сыграл «на ноль»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил два спасения по ходу матча, оба из которых из пределов вратарской (0,49 xGoT после ударов в створ*), в рамках 24-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Гавром» (1:0). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 88% точных передач (21/24), семь точных длинные передач из девяти (78%). Также на его счету два успешных действия из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — 0,49 предотвращённых гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил меньше, чем ожидалось».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 12 матчей, 12 пропущенных мячей и пять «сухих» встреч. Отметим, Сафонов провёл восемь игр подряд в стартовом составе.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

