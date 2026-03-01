Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Статистика Сафонова в матче «ПСЖ» с «Гавром» в Лиге 1, где Матвей сыграл «на ноль»

Статистика Сафонова в матче «ПСЖ» с «Гавром» в Лиге 1, где Матвей сыграл «на ноль»
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил два спасения по ходу матча, оба из которых из пределов вратарской (0,49 xGoT после ударов в створ*), в рамках 24-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Гавром» (1:0). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 37'    

Отмечается, что у голкипера 88% точных передач (21/24), семь точных длинные передач из девяти (78%). Также на его счету два успешных действия из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — 0,49 предотвращённых гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил меньше, чем ожидалось».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 12 матчей, 12 пропущенных мячей и пять «сухих» встреч. Отметим, Сафонов провёл восемь игр подряд в стартовом составе.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

Материалы по теме
«ПСЖ» победил «Гавр» в матче 24-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль»

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android