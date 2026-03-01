Скидки
Матвей Сафонов вошёл в число лучших игроков матча «ПСЖ» с «Гавром» от топовых порталов

Матвей Сафонов вошёл в число лучших игроков матча «ПСЖ» с «Гавром» от топовых порталов
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил высокую оценку в матче Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Гавром», где сыграл «на ноль» (1:0). Об этом сообщают статистические порталы Flashscore, Whoscored и Sofascore.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 37'    

По данным Flashscore, оценка Сафонова составляет 8,0. Это пятый результат среди всех футболистов на поле и четвёртый в составе парижан. Лучшим игроком команды по оценке портала стал левый защитник Лукас Эрнандес (8,5). Наивысшую оценку среди всех игроков получил сенегальский вратарь «Гавра» Мори Дио — 9,0.

Фото: Flashscore

Whoscored оценил Сафонова немного ниже. Несмотря на два сейва и «сухой» матч портал поставил россиянину оценку 7,5. Это также пятый результат в матче и четвёртый в составе красно-синих. Лучший — вновь Дио (8,5).

Фото: Whoscored

По информации Sofascore, Сафонов также пятый лучший игрок в матче и четвёртый в «ПСЖ» — 7,4. Третий портал аналогично посчитал лучшим игроком встречи голкипера хозяев поля Дио — 9,0.

Фото: Sofascore

Напомним, в текущем сезоне в активе Сафонова 12 матчей, 12 пропущенных мячей и пять «сухих» встреч во всех турнирах. Отметим, Сафонов провёл восемь игр подряд в стартовом составе.

Статистика Сафонова в матче «ПСЖ» с «Гавром» в Лиге 1, где Матвей сыграл «на ноль»
