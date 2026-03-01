Скидки
«Кто пытается нас стравить?!» Генич ответил Талалаеву на обвинения в критике

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич ответил главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву, который ранее отреагировал на мнение, что его методы работы уничтожают футболистов, упомянув комментатора.

«Интересно, где и когда я говорил подобное про «Балтику» и методы управления Талалаева? Есть пруфы? Кто пытается нас стравить?!!!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Андрей Талалаев в интервью заявил, что не согласен с мнением о том, что его методы уничтожают футболистов, назвал такую критику устаревшей и подчеркнул, что в команде нет жёстких практик. Калининградская команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

