«Его «робокоповский» сейв задал тон». Le Parisien – об игре Сафонова в матче с «Гавром»

Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Гавром» (0:1).

«Его «робокоповский» сейв на 11-й минуте, пусть и не имел значения из-за зафиксированного офсайда, всё же задал тон игре российского голкипера.

Он действовал уверенно и внимательно при редких вылазках «Гавра», отметился отличным спасением после удара Сумаре (54-я минута) и в концовке оказался оглушён после выхода навстречу Кеште (89-я). В целом он по-настоящему придал своей команде уверенности», — говорится в статье Le Parisien.

В нынешнем сезона Сафонов провёл за парижан 12 матчей.