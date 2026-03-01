Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ФИФА высказались о ЧМ-2026 на фоне ситуации в Иране

В ФИФА высказались о ЧМ-2026 на фоне ситуации в Иране
Комментарии

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём ответил на вопрос о безопасности на ЧМ-2026 на фоне напряжённой военной ситуации в регионе.

«Я читал новости об Иране сегодня утром так же, как и вы. Сегодня у нас состоялась встреча, и пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире. В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и теперь наша главная задача — обеспечить безопасное проведение чемпионата мира с участием всех команд. Мы продолжим поддерживать связь с тремя правительствами принимающих стран, как и всегда, в любом случае», — приводит слова Графстрёма ESPN.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Перед ЧМ-2026 полыхает не только из-за Мексики, но и из-за США с Ираном. Что делать ФИФА?
Перед ЧМ-2026 полыхает не только из-за Мексики, но и из-за США с Ираном. Что делать ФИФА?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android