Тренер «ПСЖ» Энрике: для меня Забарный был лучшим игроком на поле этим вечером

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре защитника Ильи Забарного в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Гавром» (1:0).

«Для меня Забарный был лучшим игроком команды на поле этим вечером», — приводит слова Энрике журналист 90min Илис Питерс в соцсети X.

Ранее портал Le Figaro сообщил, что украинец своей игрой разочаровал руководство «ПСЖ».

Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. Отметим, украинец принял участие в трёх крайних матчах красно-синих подряд. Во всех них защитник был в стартовом составе.