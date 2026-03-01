«Мы сделали невероятный шаг». Гвардиола — о целях «Манчестер Сити» на следующий год

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал досрочное участие «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Важно, что мы сделали невероятный шаг, обеспечив себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон, это главная, основная цель клуба. Потому что в последние десять лет мы всегда были там — единственная команда в Премьер-лиге, которая стабильно каждый год выступала в этом соревновании. Мы оторвались, это ещё не конец, но оторвались от других команд на большое расстояние — и этот первый шаг чрезвычайно важен», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Сити» гарантировал себе место в топ-4 АПЛ, продлив уникальную серию: ни один другой английский клуб не участвовал в Лиге чемпионов ежегодно на протяжении последнего десятилетия.