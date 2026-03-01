Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду получил травму во время матча за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду получил травму во время матча за «Аль-Наср»
Комментарии

Вчера, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Фейху» со счётом 3:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Амри – 45+2'     1:1 Мане – 72'     1:2 Москера – 80'     1:3 Аль-Хамдан – 85'    

Форвард хозяев Криштиану Роналду начал встречу в стартовом составе, однако не смог доиграть её до финального свистка. На 81-й минуте португалец был заменён из-за проблем с правой ногой.

Кроме того, по ходу встречи 41-летний нападающий не реализовал пенальти — его удар прошёл мимо ворот. Несмотря на это, «Аль-Наср» сумел довести игру до победы и взять три очка.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Васлом» в гостях 4 марта. Участие португальца пока под вопросом.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки

Материалы по теме
«Аль-Наср» с трудом обыграл «Аль-Фейха» в Про-Лиге. Роналду не забил пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android