Криштиану Роналду получил травму во время матча за «Аль-Наср»

Вчера, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Фейху» со счётом 3:1.

Форвард хозяев Криштиану Роналду начал встречу в стартовом составе, однако не смог доиграть её до финального свистка. На 81-й минуте португалец был заменён из-за проблем с правой ногой.

Кроме того, по ходу встречи 41-летний нападающий не реализовал пенальти — его удар прошёл мимо ворот. Несмотря на это, «Аль-Наср» сумел довести игру до победы и взять три очка.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Васлом» в гостях 4 марта. Участие португальца пока под вопросом.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки