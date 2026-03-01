Криштиану Роналду получил травму во время матча за «Аль-Наср»
Поделиться
Вчера, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Фейху» со счётом 3:1.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Амри – 45+2' 1:1 Мане – 72' 1:2 Москера – 80' 1:3 Аль-Хамдан – 85'
Форвард хозяев Криштиану Роналду начал встречу в стартовом составе, однако не смог доиграть её до финального свистка. На 81-й минуте португалец был заменён из-за проблем с правой ногой.
Кроме того, по ходу встречи 41-летний нападающий не реализовал пенальти — его удар прошёл мимо ворот. Несмотря на это, «Аль-Наср» сумел довести игру до победы и взять три очка.
В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Васлом» в гостях 4 марта. Участие португальца пока под вопросом.
Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки
Комментарии
- 1 марта 2026
-
06:08
-
05:50
-
05:02
-
04:52
-
04:32
-
04:16
-
03:29
-
03:13
-
03:00
-
02:18
-
02:00
-
01:41
-
01:20
-
01:00
-
00:55
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:31
-
00:20
-
00:07
-
00:03
- 28 февраля 2026
-
23:58
-
23:45
-
23:39
-
23:38
-
23:25
-
23:24
-
23:10
-
23:01
-
22:56
-
22:55
-
22:47
-
22:38
-
22:36