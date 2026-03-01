Скидки
Главная Футбол Новости

Кураньи: в финансовом плане в РПЛ всё было хорошо, но звёзды ехали не только из-за денег

Комментарии

Экс-игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о мотивации звёзд РПЛ во времена его выступлений в российском чемпионате.

— Ты застал самое богатое время в истории российского футбола.
— Да, я помню те времена. В финансовом плане в России всё было хорошо. Поэтому здесь и были такие топ-игроки, как Халк, Роберто Карлос и другие.

— Все они пришли ради денег?
— Я не думаю, что дело только в этом. Очевидно, что хорошие зарплаты — одна из причин. Но важным фактором была также инфраструктура российских клубов. Тогда всё было на высшем уровне, — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кураньи закончил профессиональную карьеру в 2016 году.

Кто лучший тренер первой части сезона РПЛ? Отвечает Писарев

Экс-игрок «Динамо» Кураньи: надеюсь, что Тюкавин сделает следующий шаг в своей карьере
