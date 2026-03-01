«Не знаю, хочет ли вернуться в Россию». Кураньи высказался о будущем Кокорина на Кипре

Экс-игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о будущем нападающего Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

— Контракт Кокорина с «Арисом» скоро истекает. Вы обсуждали его будущее?

— Саша счастлив играть за «Арис». Ему нравятся футбол и жизнь там. Возможно, он останется подольше. Я не знаю, хочет ли он вернуться в Россию.

— Вы говорили с «Арисом» о его будущем?

— Пока нет, но планируем это сделать, — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, именно Кураньи привёл Кокорина в «Арис» и до настоящего времени представляет его интересы в клубе.

