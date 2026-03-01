Супруга Александра Кержакова сообщила, что вчера они с мужем едва избежали трагедии

Евгения Кержакова, супруга бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, поделилась в соцсетях историей о происшествии, которое едва не обернулось для неё серьёзными последствиями.

«Интересная штука жизнь. У меня сегодня второй день рождения, видимо. Сегодня шли с Сашей и коляской мимо дома, и в 10 сантиметрах от меня упала огромная глыба льда с крыши дома. Доли секунды и 10 сантиметров. И это не сосулька, это здоровенная ледяная глыба.

И на углу того дома ходят другие люди, дети, другие мамочки с колясками с крошечными детьми.

Самое примечательное, что позвонили в УК ПИК сообщить — но даже извинений не получили. Ну огородили угол дома спустя какое-то время, пока никого не пришибло. В другом месте кого-то пришибет — тогда и там огородят. Делов-то. Просто будьте аккуратны, друзья», — написала вчера Евгения на своей странице в соцсети.

