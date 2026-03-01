Скидки
Гамбург — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Футбол

Экс-нападающий «Динамо» Кураньи оценил шансы команды на чемпионство в ближайшее время

Экс-нападающий «Динамо» Кураньи оценил шансы команды на чемпионство в ближайшее время
Комментарии

Бывший игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался по поводу шансов бело-голубых на чемпионство.

«Надеюсь, у «Динамо» есть шанс выиграть чемпионство. Для этого нужно принимать правильные решения и работать с правильными людьми. Это основа успеха. Я поддерживаю связь с ребятами, которые работают в команде, но с игроками не общаюсь», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кевин Кураньи выступал в чемпионате России за московское «Динамо» с июля 2010 по июль 2015 года. Профессиональную карьеру натурализованный бразилец завершил в немецком «Хоффенхайме» летом 2016-го.

