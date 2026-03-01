Кураньи: Шварц был счастлив в «Динамо», но ему пришлось покинуть клуб

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал о периоде работы Сандро Шварца в московском клубе.

«Я разговаривал со Шварцем. Я знаю, что он был очень счастлив работать в «Динамо», но ему пришлось покинуть клуб из-за сложившейся ситуации. Если бы не это, Сандро остался бы. Он много работал, полюбил людей и город. Это было прекрасное время для него. Сандро — отличный тренер», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» заняло третье место в чемпионате России и дошло до финала Кубка страны.