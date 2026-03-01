Экс-нападающий сборной Германии Кураньи ответил, кто из россиян способен заиграть в Европе

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, кто из российских футболистов смог бы заиграть в Европе.

— У тебя есть футбольное агентство. Иностранным игрокам всё так же интересен чемпионат России?

— Конечно! Многие игроки могли бы поехать в Россию играть.

— Что думаешь о молодых россиянах? Кто из новой плеяды мог бы добиться успеха в Европе?

— Да, я знаю некоторых. Тюкавин — один из самых больших талантов в России. У него много хороших качеств. В целом в России есть все возможности для развития молодых футболистов, — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кураньи завершил профессиональную карьеру в 2016 году.