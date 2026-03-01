Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 1 марта

Сегодня, 1 марта, пройдут три матча 22-го тура Лиги Pari — второго по силе российского дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр Первой лиги на 1 марта.

Расписание матчей Первой лиги на 1 марта:

11:00. «Енисей» – «Волга» Ульяновск;

15:00. «Черноморец» – «Торпедо» Москва;

16:00. «Чайка» – «СКА-Хабаровск».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (36). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.