Cadena Ser назвал дату возвращения Мбаппе на поле после травмы

В мадридском «Реале» рассчитывают, что нападающий Килиан Мбаппе вернётся на поле после травмы левого колена к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 17 марта. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, французский футболист не сыграет в первом матче с «горожанами» (11 марта), а также пропустит встречи Ла Лиги с «Хетафе» (2 марта) и «Сельтой» (6 марта).

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Монако». В этом сезоне нападающий провёл 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.

