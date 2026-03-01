Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Cadena Ser назвал дату возвращения Мбаппе на поле после травмы

Cadena Ser назвал дату возвращения Мбаппе на поле после травмы
Комментарии

В мадридском «Реале» рассчитывают, что нападающий Килиан Мбаппе вернётся на поле после травмы левого колена к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 17 марта. Об этом сообщает Cadena Ser.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, французский футболист не сыграет в первом матче с «горожанами» (11 марта), а также пропустит встречи Ла Лиги с «Хетафе» (2 марта) и «Сельтой» (6 марта).

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Монако». В этом сезоне нападающий провёл 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android