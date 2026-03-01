Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Повзрослел». Кураньи рассказал, как изменился Кокорин за 15 лет

Комментарии

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как изменился российский нападающий Александр Кокорин за 15 лет.

«Очень сильно. Саша повзрослел. У него большой опыт. Он отлично говорит по-английски и добросовестно работает в «Арисе». Люди его любят!» — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Немецкий футболист завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

Напомним, именно Кураньи привёл Кокорина в «Арис» и до настоящего времени представляет его интересы в клубе.

В текущем сезоне 34-летний Александр Кокорин провёл на поле во всех турнирах за кипрский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

