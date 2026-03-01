«Повзрослел». Кураньи рассказал, как изменился Кокорин за 15 лет

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как изменился российский нападающий Александр Кокорин за 15 лет.

«Очень сильно. Саша повзрослел. У него большой опыт. Он отлично говорит по-английски и добросовестно работает в «Арисе». Люди его любят!» — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Немецкий футболист завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

Напомним, именно Кураньи привёл Кокорина в «Арис» и до настоящего времени представляет его интересы в клубе.

В текущем сезоне 34-летний Александр Кокорин провёл на поле во всех турнирах за кипрский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.