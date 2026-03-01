Скидки
Гамбург — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сочи — Спартак: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Сочи» — «Спартак»: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Как появился «Спартак»:

