Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Москва— Крылья Советов: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ сезона-2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка. «Крылья Советов» располагаются в зоне стыков, на 13-й строчке. У команды 17 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — три очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Жаркий старт весны в РПЛ! «Динамо», «Спартак», ЦСКА — в деле московские топы. LIVE
Live
Жаркий старт весны в РПЛ! «Динамо», «Спартак», ЦСКА — в деле московские топы. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android