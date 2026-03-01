«Рома» — «Ювентус»: во сколько начало матча 27-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 матчей чемпионата Италии римская команда набрала 50 очков и занимает четвёртое место. «Старая синьора» заработала 46 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Рома» победила «Кремонезе» со счётом 3:0, а «Ювентус» проиграл «Комо» со счётом 0:2.

