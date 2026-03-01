Кураньи: у Ротенберга достаточно сил, чтобы добиться успеха с «Локомотивом»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи оценил личные и профессиональные качества Бориса Ротенберга, назначенного генеральным директором «Локомотива».

«Ротенберг — человек с сильным характером. У него есть дух победителя. Думаю, у него достаточно сил, чтобы удержать «Локомотив» на правильном пути и добиться успеха. Борис — отличный парень. Думаю, он будет хорошим генеральным директором», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ротенберг был назначен на пост гендиректора железнодорожников в конце февраля. Ранее функционер работал в структуре московского «Динамо».