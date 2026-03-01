Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 1 марта

Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Фрайбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 1 марта

Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоятся три матча в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 1 марта (время московское):

13:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»;
16:30. «Сочи» — «Спартак»;
19:00. «Ахмат» — ЦСКА.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка после 19 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (14).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

