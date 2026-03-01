Скидки
Кевин Кураньи оценил перспективы Шпилевского в «Пари НН»

Кевин Кураньи оценил перспективы Шпилевского в «Пари НН»
Комментарии

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о перспективах Алексея Шпилевского во главе «Пари Нижний Новгород».

«Не удивило назначение Шпилевского в «Пари НН». Алексей говорит по-русски, и он мечтал работать в России. Надеюсь, у него будут хорошие шансы в «Пари НН». Это непростая работа, но он хороший тренер», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На текущий момент «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре Премьер-Лиги нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».

