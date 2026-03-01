Скидки
22:45 Мск
Футбол

Ахмат — ЦСКА: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — ЦСКА: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место. Московский клуб заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Станислава Черчесова встретится с «Локомотивом» (9 марта), а подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Динамо» (8 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
