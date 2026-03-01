«Динамо» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 13:00 мск

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка. «Крылья Советов» располагаются в зоне стыков, на 13-й строчке. У команды 17 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — три очка.