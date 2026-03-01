«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:30

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

