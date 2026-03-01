«Ахмат» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место. Московский клуб заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Станислава Черчесова встретится с «Локомотивом» (9 марта), а подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Динамо» (8 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России: