Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Красножан высказался о ситуации в ОАЭ, где женская сборная России проводит сборы
Комментарии

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался об обстановке в ОАЭ, где его подопечные проводят тренировочные сборы. В субботу, 28 февраля, женская сборная России разгромила Танзанию (4:1). Во вторник, 3 марта, россиянки сыграют с командой Ганы.

«Что касается обстановки в ОАЭ, в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того, они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось, добавились только переживания за людей, которые гибнут.

Матч с Танзанией? Достойное начало турнира, девчонки молодцы. Непростой соперник — достаточно агрессивная игра, но выдержали эту борьбу, выиграли много единоборств у крепких игроков сборной Танзании. Могли забить ещё больше, были перекладины, штанги. Такие матчи заставляют быстрее думать, быстрее действовать, за это благодарны сопернику. Лишь бы теперь все были здоровы», — сказал Красножан в интервью ТАСС.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным СМИ, в ответ иранской стороной были совершены атаки на американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на 28 февраля
