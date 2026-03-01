«Арсенал» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 1 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 матчей АПЛ «канониры» заработали 61 очко и занимают первое место. «Синие» набрали 45 очков в 27 встречах и располагаются на шестой строчке.

В минувшем матче «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 4:1. «Челси» во встрече 27-го тура сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). В следующем туре «канониры» встретятся с «Брайтоном» (4 марта), а «синие» — с «Астон Виллой» (4 марта).

