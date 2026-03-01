Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Челси: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 19:30

«Арсенал» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 матчей АПЛ «канониры» заработали 61 очко и занимают первое место. «Синие» набрали 45 очков в 27 встречах и располагаются на шестой строчке.

В минувшем матче «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 4:1. «Челси» во встрече 27-го тура сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). В следующем туре «канониры» встретятся с «Брайтоном» (4 марта), а «синие» — с «Астон Виллой» (4 марта).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Челси» в АПЛ

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android