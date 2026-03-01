Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рома — Ювентус: онлайн-трансляция матча 27-го тура Серии А 2025/2026 начнётся в 22:45

«Рома» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча 27-го тура Серии А начнётся в 22:45
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 матчей чемпионата Италии римская команда набрала 50 очков и занимает четвёртое место. «Старая синьора» заработала 46 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Рома» победила «Кремонезе» со счётом 3:0, а «Ювентус» проиграл «Комо» — 0:2.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
