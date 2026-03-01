«Арсенал» — «Челси»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 1 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Арсенала» и «Челси» друг с другом:

Кубок лиги, полуфинал (второй матч), 3 февраля 2026 года, «Арсенал» — «Челси» — 1:0;

Кубок лиги, полуфинал (первый матч),14 января 2026 года, «Челси» — «Арсенал» — 2:3;

АПЛ, 13-й тур, 30 ноября 2025 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1;

АПЛ, 29-й тур, 16 марта 2025 года, «Арсенал» — «Челси» — 1:0;

АПЛ, 11-й тур, 10 ноября 2024 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1.

С историей личных встреч «Арсенала» и «Челси» можно ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Челси» в АПЛ

Самые дорогие футболисты: