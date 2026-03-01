Криштиану Роналду не реализовал 36-й пенальти за карьеру

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в 36-й раз за карьеру не реализовал удар с 11-метровой отметки. Это произошло в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги, в котором его команда победила клуб «Аль-Фейха» (3:1). Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» (Бурайда, Саудовская Аравия).

Роналду пробил мимо с 11 метров на 11-й минуте игры. Всего за карьеру он исполнил 218 ударов с «точки». Португалец был заменён на 81-й минуте матча, а его команда одержала волевую победу.

«Аль-Наср» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии за 10 туров до завершения турнира. У команды 61 очко в 24 играх. «Аль-Ахли» набрал 59 очков и располагается на второй строчке. Третье место с 58 очками занимает «Аль-Хиляль».