Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Криштиану Роналду не реализовал 36-й пенальти за карьеру

Криштиану Роналду не реализовал 36-й пенальти за карьеру
Комментарии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в 36-й раз за карьеру не реализовал удар с 11-метровой отметки. Это произошло в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги, в котором его команда победила клуб «Аль-Фейха» (3:1). Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» (Бурайда, Саудовская Аравия).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Амри – 45+2'     1:1 Мане – 72'     1:2 Москера – 80'     1:3 Аль-Хамдан – 85'    

Роналду пробил мимо с 11 метров на 11-й минуте игры. Всего за карьеру он исполнил 218 ударов с «точки». Португалец был заменён на 81-й минуте матча, а его команда одержала волевую победу.

«Аль-Наср» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии за 10 туров до завершения турнира. У команды 61 очко в 24 играх. «Аль-Ахли» набрал 59 очков и располагается на второй строчке. Третье место с 58 очками занимает «Аль-Хиляль».

Материалы по теме
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
