Главная Футбол Новости

Голенков: красная карточка Вахании в матче с «Краснодаром» неоправданная

Голенков: красная карточка Вахании в матче с «Краснодаром» неоправданная
Комментарии

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался об удалении защитника жёлто-синих Ильи Вахании в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где подопечные Джонатана Альбы уступили «Краснодару» (1:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

«В матче с «Краснодаром» было много сумбура. По мне, у Вахании красная карточка неоправданная. Там и игрок был, Илья руки прижимал. Может, оправдают ему красную карточку. По первой жёлтой Чистякова понятно, что Дима сам виноват. Эмоции. Но в этот момент Кордоба лежит — «Краснодар» не собирается разыгрывать. Момент 50 на 50. Кому-то дают, кому-то нет», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Илья Вахания получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время. Ранее, на 51-й минуте, с поля был удалён другой защитник дончан Дмитрий Чистяков.

