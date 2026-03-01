Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Игрок «Балтики» Варатынов: не показалось, что «Зенит» — сильная команда

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов прокомментировал игру санкт-петербургского «Зенита» после матча 19-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Со всеми топ-командами мы играли на равных, не уступая. Разве что ЦСКА в Москве проиграли. Понятно, что «Зенит» всегда должен бороться за чемпионство с таким составом — у них восемь бразильцев выходит на поле. Но мне не показалось, что это какая-то сильная команда. Такие же впечатления были и в матче первого круга», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 42 очка после 19 туров.

Игрок «Балтики» Варатынов: «Зениту» повезло, они не создавали опасных моментов
