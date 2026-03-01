Сперцян: надеюсь, что в борьбе за чемпионство РПЛ решит именно футбол

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил надежду, что в борьбе за чемпионство всё решит футбол, а не судейские решения.

— На фоне спорных судейских решений после возобновления РПЛ хочется верить, что борьба за чемпионство решится на поле?

— Я очень-очень на это надеюсь, что в борьбе за чемпионство решит именно футбол. Это ключевое, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка после 19 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками.

Самые титулованные футбольные клубы России: