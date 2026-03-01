Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Роналду двумя предложениями отреагировал на победу «Аль-Насра» в игре Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды из Эр-Рияда в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (3:1). На 11-й минуте португальский футболист не забил с пенальти.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Амри – 45+2'     1:1 Мане – 72'     1:2 Москера – 80'     1:3 Аль-Хамдан – 85'    

«Мы продолжаем расти вместе! Важная победа!» — написал Роналду.

После 24 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 61 очко и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Ахли» на два очка.

В нынешнем сезоне соревнования Роналду принял участие в 22 матчах, в которых 41-летний форвард отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

