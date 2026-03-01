Роналду двумя предложениями отреагировал на победу «Аль-Насра» в игре Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды из Эр-Рияда в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (3:1). На 11-й минуте португальский футболист не забил с пенальти.

«Мы продолжаем расти вместе! Важная победа!» — написал Роналду.

После 24 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 61 очко и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Ахли» на два очка.

В нынешнем сезоне соревнования Роналду принял участие в 22 матчах, в которых 41-летний форвард отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

