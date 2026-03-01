Скидки
Футбол

Винисиус счастлив в «Реале» при Арбелоа и близок к продлению контракта — AS

Винисиус счастлив в «Реале» при Арбелоа и близок к продлению контракта — AS
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вновь чувствует себя важным игроком команды после назначения Альваро Арбелоа на должность главного тренера «сливочных». Об этом сообщает AS.

По информации источника, переговоры агентов футболиста с «Королевским клубом» о продлении контракта идут без перерыва. Ни одна из сторон не сомневается в необходимости пролонгации трудового соглашения, заканчивающегося летом 2027 года. Даже те люди внутри «Реала», которые были настроены критически насчёт будущего бразильского вингера в команде, отмечают высокий уровень футбола, демонстрируемый им в последних матчах.

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

