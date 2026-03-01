Григорян — о «Краснодаре»: понравился только в первые 10 минут

Футбольный тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Краснодара» в матче с «Ростовом», который завершился со счётом 2:1 в пользу краснодарской команды, в рамках 19-го тура Мир РПЛ.

«Краснодар» понравился только в первые 10 минут. Все прекрасно понимают, что он для себя провёл посредственный матч. Виновником этого стал «Ростов». Он даже в меньшинстве не уступал, эффективно прессинговал и заставлял делать длинные передачи в простых ситуациях», — заявил Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После победы над «Ростовом» «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с «Рубином».