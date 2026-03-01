Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

Григорян — о «Краснодаре»: понравился только в первые 10 минут

Григорян — о «Краснодаре»: понравился только в первые 10 минут
Комментарии

Футбольный тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Краснодара» в матче с «Ростовом», который завершился со счётом 2:1 в пользу краснодарской команды, в рамках 19-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Краснодар» понравился только в первые 10 минут. Все прекрасно понимают, что он для себя провёл посредственный матч. Виновником этого стал «Ростов». Он даже в меньшинстве не уступал, эффективно прессинговал и заставлял делать длинные передачи в простых ситуациях», — заявил Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После победы над «Ростовом» «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с «Рубином».

«Впереди ещё много работы». Сперцян — после победы «Краснодара» над «Ростовом»
