Григорян — о «Краснодаре»: понравился только в первые 10 минут
Футбольный тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Краснодара» в матче с «Ростовом», который завершился со счётом 2:1 в пользу краснодарской команды, в рамках 19-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8' 1:1 Миронов – 45+3' 2:1 Кривцов – 73'
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'
«Краснодар» понравился только в первые 10 минут. Все прекрасно понимают, что он для себя провёл посредственный матч. Виновником этого стал «Ростов». Он даже в меньшинстве не уступал, эффективно прессинговал и заставлял делать длинные передачи в простых ситуациях», — заявил Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
После победы над «Ростовом» «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с «Рубином».
