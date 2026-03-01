Матвей Сафонов получил оценку за матч «ПСЖ» с «Гавром» в Лиге 1 от L’Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил оценку от французской спортивной газеты L’Equipe за матч 24-го тура Лиги 1, в котором парижане победили «Гавр» (1:0). Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье.

Французское издание оценило игру российского голкипера на 6 баллов. Самых высоких оценок в команде удостоились защитник Илья Забарный и нападающий Брэдли Баркола — по 7.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Гавром» от L’Équipe:

Сафонов — 6, Хакими — 4, Эрнандес — 5, Пачо — 6, Забарный — 7, Дро Фернандес — 4, Ли Кан Ин — 6, Витинья — 6, Заир-Эмери — 5, Баркола — 7, Кварацхелия — 5. Луис Энрике — 6.