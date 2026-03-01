Скидки
Главная Футбол Новости

Сперцян: наверное, Козлов просил переход из «Краснодара» в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о переходе хавбека Данилы Козлова в московский ЦСКА.

— Как ты отреагировал на уход Козлова в ЦСКА?
— Наверное, он хотел, просил. Мы с ним на эту тему не разговаривали. Это его решение. Главное, чтобы не было травм. Связь с ним есть, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О переходе было объявлено 12 февраля. Козлов подписал контракт с ЦСКА до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Полузащитник является воспитанником академии «Зенита». Он выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В текущем сезоне Козлов провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

