Бевеев: перед игрой с «Зенитом» Талалаев сказал, что Салах из «Ливерпуля» к нам не приедет

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев ответил, каково команде было играть в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) без дисквалифицированного главного тренера Андрея Талалаева.

— Играли строго в обороне, были свои моменты, ошибок не допускали. У «Зенита» были подходы, но и мы имели хорошие шансы забить. Во втором тайме играли лучше, чем в первом. Но так бывает, что не реализуешь, а потом пропускаешь обидный гол.

– Каково было без Андрея Талалаева на скамейке?

– Без него тяжело было, не хватало, наверное, его эмоций. Но мы в том числе и за него тоже играли. На установке в гостинице он сказал, что верит в нас, что мы хорошо провели сборы и надо в таких условиях показать, что мы можем. Что Салах из «Ливерпуля» к нам не приедет, поэтому помочь себе мы можем только сами. Приехали новички, но пока им тяжеловато выдерживать наши нагрузки. Бьёмся друг за друга, — приводит слова Бевеева «Матч ТВ».

КДК РФС отстранил Талалаева на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0).

Самые титулованные футбольные клубы России: