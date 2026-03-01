Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Бевеев: перед игрой с «Зенитом» Талалаев сказал, что Салах из «Ливерпуля» к нам не приедет

Комментарии

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев ответил, каково команде было играть в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) без дисквалифицированного главного тренера Андрея Талалаева.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

— Играли строго в обороне, были свои моменты, ошибок не допускали. У «Зенита» были подходы, но и мы имели хорошие шансы забить. Во втором тайме играли лучше, чем в первом. Но так бывает, что не реализуешь, а потом пропускаешь обидный гол.

– Каково было без Андрея Талалаева на скамейке?
– Без него тяжело было, не хватало, наверное, его эмоций. Но мы в том числе и за него тоже играли. На установке в гостинице он сказал, что верит в нас, что мы хорошо провели сборы и надо в таких условиях показать, что мы можем. Что Салах из «Ливерпуля» к нам не приедет, поэтому помочь себе мы можем только сами. Приехали новички, но пока им тяжеловато выдерживать наши нагрузки. Бьёмся друг за друга, — приводит слова Бевеева «Матч ТВ».

КДК РФС отстранил Талалаева на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0).

Комментарии
